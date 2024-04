Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Kore.AI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Kore.ai er en ledende leverandør av avansert AI med et tiår med erfaring i å hjelpe bedrifter med å realisere forretningsverdi gjennom sikker og ansvarlig bruk av AI. Selskapets innovative plattform, kodefrie verktøy og løsninger brukes til å levere ende-til-ende kunde- og ansatteopplevelser fra automatiserte til menneskeassisterte og for å bygge generative AI-aktiverte applikasjoner. Kore.ai har en åpen tilnærming som lar bedrifter velge de LLM-ene og infrastrukturen som best oppfyller deres forretningsbehov. Kore.ai er klarert av over 200 partnere og 400 Fortune 2000-selskaper, og hjelper dem med å navigere i AI-strategien. Selskapet har en sterk patentportefølje innen AI-området og har blitt anerkjent som en leder og en innovatør av toppanalytikere. Med hovedkontor i Orlando Kore.ai har et nettverk av kontorer for å støtte kunder, inkludert i India, Storbritannia, Midtøsten, Japan, Sør-Korea og Europa.

