Koo er en globalt tilgjengelig mikrobloggplattform som huser over 50 millioner brukere fra over 100 land. Det gir folk mulighet til å uttrykke tankene sine på et språk de selv velger. Den inneholder sosiale nyheter og oppdateringer fra millioner av mennesker.

Nettside: kooapp.com

