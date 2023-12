Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Plurk med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Plurk () er en gratis sosial nettverks- og mikrobloggtjeneste som lar brukere sende oppdateringer (ellers kjent som plurks) gjennom korte meldinger eller lenker, som kan være opptil 360 teksttegn lange (fra 28. desember 2016, umiddelbart før var grensen 210, som ble økt fra den opprinnelige grensen på 140). Oppdateringer vises deretter på brukerens hjemmeside ved hjelp av en tidslinje, som viser alle oppdateringene som er mottatt i kronologisk rekkefølge, og levert til andre brukere som har valgt å motta dem. En unik funksjon ved tidslinjen er horisontal rulling som er ulikt noen andre populære sosiale nettverk eller mikrobloggnettsteder som Twitter eller Facebook, der brukere kan se flere innlegg som kjører horisontalt over skjermen, med tidligere plurk til høyre. Hver av trådene viser tidsstempler under tidslinjerammen, og en teller for antall svar; en tråd kan ha så mange som 300 til tusen svar. Brukere kan svare på andre brukeres oppdateringer fra deres tidslinje gjennom Plurk.com-nettstedet, ved private eller direktemeldinger, eller ved tekstmeldinger via kompatible tredjepartsapplikasjoner.

