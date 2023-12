Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Skyscanner med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Skyscanner er en metasøkemotor og reisebyrå basert i Edinburgh, Skottland og eid av Trip.com Group, det største nettreisebyrået i Kina. Siden er tilgjengelig på over 30 språk og brukes av 100 millioner mennesker per måned. Selskapet lar folk undersøke og bestille reisealternativer for sine reiser, inkludert flyreiser, hotell og leiebil. Sammenlignet med andre metasøkemotorer for reise, teller nettstedet en større andel av millennials blant brukerne.

Nettside: skyscanner.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Skyscanner. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.