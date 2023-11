Kodacy er en pedagogisk plattform utviklet av Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE). Plattformen har som mål å tilby rimelig og tilgjengelig utdanning til alle, hvor som helst over hele verden. Gjennom sine innovative produkter og spesialdesignede kurs tilbyr Kodacy nettkurs gjennom en virtuell plattform for å legge til rette for tidsuavhengig læring for alle!

Nettside: kodacy.com

