Spike LEGO Education

Engasjer alle elever i lekende STEAM-læring med LEGO® Education SPIKE™-appen. Designet for bruk med LEGO® Education SPIKE™ Portfolio, SPIKE-appen er et kraftig og inkluderende verktøy som hjelper lærere med å legge til rette for engasjerende, praktisk STEAM-læring. LEGO® Education SPIKE™ Essential og LEGO® Education SPIKE™ Prime oppmuntrer elever på alle læringsnivåer til å gå fra enkle utforskninger til å takle stadig mer komplekse utfordringer i den virkelige verden gjennom bygging og koding.

Nettside: spike.legoeducation.com

