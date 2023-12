Knack har vært en pioner innen No Code-området i over et tiår med over 5000 kunder fra SMB-er til de største bedriftene i Fortune 500. Knack gir hverdagslige innovatører mulighet til enkelt å overvinne kritiske forretningsutfordringer. Ved å utnytte Knacks intuitive plattform uten kode og ekspertbyggernettverk, kan team raskt bygge tilpassede applikasjoner som samler inn og administrerer data, automatiserer prosesser og flytter arbeidsflyter på nettet. Dette sparer deg for tid ettersom bedriftsbyggere kan lage og endre arbeidsflyter og er i stand til å løse sine egne utfordringer. Knack hjelper til med å løse en rekke funksjonelle brukssaker som kunde- og leverandørportaler, tilpassede CRM- og prosjektstyringsapper, LMS-systemer, fakturering og kontraktsadministrasjon, logistikk og forsyningskjede, flyselskapsplanlegging, medlemskataloger og frivillighetsadministrasjon, eiendoms- og leietakeradministrasjon , Healthcare (HIPAA), apper for kommunikasjon fra statlige og lokale myndigheter og mer. Knack hjelper ikke-programmerere enkelt å bygge vakre, datadrevne nettapper. Data kan importeres fra regneark og konverteres til en online database. Verktøy som søk, skjemaer og tabeller brukes til å bygge nettapper som fungerer med dataene. Vi tilbyr spesialutgaver for Healthcare (HIPAA), Government (GovCloud) og SOC2-overholdelse. Apper kan publiseres på ethvert nettsted og tilpasses det omkringliggende designet. Flere versjoner kan publiseres til forskjellige nettsteder og for forskjellige målgrupper. Utviklere kan utvide disse appene med en RESTful API, tilpasset CSS og JS hendelsesbehandlere.

Nettside: knack.com

