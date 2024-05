Keyboard Counter er et gratis online verktøy designet for å telle antall tastetrykk på et tastatur. Hvert tastetrykk telles og vises i sanntid. Keyboard Counter er spesielt nyttig for spillere og maskinskrivere, som kan bruke den til å sikre at alle tastene på tastaturet deres fungerer som de skal. Funksjoner til tastaturteller: 1、Det elektroniske verktøyet er enkelt å bruke uten programvareinstallasjon eller innstillinger som kreves; bare åpne nettsiden for å bruke den. 2、Det er gratis for alle å bruke, uten registrering eller pålogging nødvendig. 3、 Viser treffdata i sanntid. 4、Dette verktøyet støtter alle tastaturer og kan brukes med PC-tastaturer, bærbare tastaturer, Mac-tastaturer og mer.

Nettside: keyboardcounter.net

