En online digital Tasbih-teller. Ingen nedlastinger kreves. Gratis for din daglige dhikr fra komforten til enheten din. Online Tasbih Counter har et enkelt og brukervennlig grensesnitt. Trykk på 'TAP'-knappen for å øke tellingen med én for hvert trykk. 'Reduser'-knappen reduserer tellingen med én hver gang den trykkes. 'Tilbakestill'-knappen lar deg tilbakestille tellingen, og den vil be om bekreftelse før du gjør det. I tillegg lagrer telleren automatisk tellingen på enheten din.

Nettside: onlinetasbih.com

