Kafinea er et programvareprodukt fra Madiasoft, et fransk teknologiselskap. Madiasoft er en utgiver av innovativ, sikker SaaS-programvare tilpasset mobilitetsbehovene. Madiasoft ble grunnlagt i 2005, og er basert i Paris, Frankrike, og har ansatte i flere land. Madiasoft tilbyr administrasjonsløsninger med høy ytelse (ERP - CRM) for selskaper av alle størrelser (1 til 1000 ansatte) som opererer i et bredt spekter av sektorer (industri/handel/telekom/bank/tjenester...). Kafinea er Madiasofts flaggskipprogramvare. Den sentraliserer alle en organisasjons prosesser i ett enkelt verktøy: Fakturering, sanntidsregnskap, innkjøp, lagerstyring, automatiske signaturer, kundeportal osv. Den skiller seg ut for sin enkle implementering (SaaS-modus) og moderne, intuitive brukergrensesnitt. Den har også en omfattende integrert API. Kafinea fremmer samarbeid og teamproduktivitet. Det reduserer kostnadene og risikoene forbundet med å vedlikeholde en kompleks IT-infrastruktur. Den tilpasser seg markedstrender og de spesifikke behovene til hvert selskap, spesielt små og mellomstore bedrifter. Den er kompatibel med all ekstern eller intern programvare, inkludert forretningsprogramvare.

Nettside: kafinea.com

