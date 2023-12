Jimdo er en tysk nettstedsbygger og alt-i-ett hostingløsning, designet for å gjøre det mulig for brukere å bygge sine egne nettsider uten erfaring med webdesign. Selskapet er privateid og har hovedkontor i Hamburg, Tyskland, med kontorer i München og Tokyo. Jimdo har to produkter; Creator og Dolphin, som begge tilbyr gratis og betalte planer. Jimdo Dolphin er en AI-drevet nettstedsbygger designet for brukere med grunnleggende datakunnskaper og automatiserer det meste av nettstedets byggeprosessen. Den bruker kunstig intelligens for å bli kjent med brukeren, virksomheten deres og målene deres, og bygger deretter et nettsted som allerede er fullstendig tilpasset for å møte deres behov. Jimdo Creator er en dra og slipp-stil nettstedbygger og vertstjeneste som passer for brukere med noen kodeferdigheter.

Nettside: jimdo.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Jimdo. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.