Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bitbucket med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Bitbucket er en nettbasert vertstjeneste for versjonskontrolllager som eies av Atlassian, for kildekode- og utviklingsprosjekter som bruker enten Mercurial (fra lansering til 1. juli 2020) eller Git (siden oktober 2011) revisjonskontrollsystemer. Bitbucket tilbyr både kommersielle planer og gratis kontoer. Den tilbyr gratis kontoer med et ubegrenset antall private depoter (som kan ha opptil fem brukere for gratiskontoer) fra og med september 2010. Bitbucket integreres med annen Atlassian-programvare som Jira, HipChat, Confluence og Bamboo. Det ligner på GitHub, som først og fremst bruker Git. Bitbucket har tradisjonelt markedsført sine tjenester til profesjonelle utviklere med privat proprietær programvarekode, spesielt siden den ble kjøpt opp av Atlassian i 2010. I februar 2017 kunngjorde Bitbucket at de hadde nådd 6 millioner utviklere og 1 million team på sin plattform. Bitbucket har tre distribusjonsmodeller: Cloud, Bitbucket Server og Data Center.

Nettside: bitbucket.org

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bitbucket. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.