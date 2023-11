Xigua Video er en videoplattform som eies av ByteDance. Med slagordet «Lighting up curiosity about life» hjelper den alle å oppdage favorittvideoene sine gjennom intelligente anbefalinger og hjelper videoskapere enkelt å dele videoverkene sine. Xigua Video (kinesisk: 西瓜视频; pinyin: Xīguā shìpín) er en kinesisk videodelingsplattform på nett som eies av ByteDance. Opprinnelig fungerte først og fremst som en delingsplattform for Toutiaos brukerlagde kortvideoer, og produserer nå også film- og TV-innhold. juni 2020 har plattformen 131 millioner månedlige aktive brukere.

Nettside: ixigua.com

