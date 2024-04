Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for IntelliBoard med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

IntelliBoard er et EdTech-selskap som gir K12, HigherEd, Corporate og Government institusjoner muligheten til å se læringsdata som kommer fra forskjellige kilder med pek og klikk letthet. IntelliBoard bringer data fra læringsstyringssystemer, studentinformasjonssystemer, samarbeidsverktøy, vurderingsverktøy, HR- og talentstyringssystemer. IntelliBoard gjør det mulig å legge inn og analysere kritiske engasjementdata for hver institusjon ved hjelp av nettbasert læring og gir tilgang til studentdatapunkter og plattform for å organisere kommunikasjon for alle som er involvert i studentenes suksess.

