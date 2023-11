En AI-first notebook, basert på dine egne dokumenter, designet for å hjelpe deg å få innsikt raskere. NotebookLM er et eksperimentelt produkt utviklet for å bruke kraften og løftet til språkmodeller sammen med ditt eksisterende innhold for å få kritisk innsikt raskere. Tenk på det som en virtuell forskningsassistent som kan oppsummere fakta, forklare komplekse ideer og brainstorme nye forbindelser – alt basert på kildene du velger. En viktig forskjell mellom NotebookLM og tradisjonelle AI-chatboter er at NotebookLM lar deg "jorde" språkmodellen i notatene og kildene dine. Kilde-jording skaper effektivt en personlig AI som er kjent med informasjonen som er relevant for deg. Fra og med i dag kan du jorde NotebookLM i spesifikke Google-dokumenter som du velger, og vi kommer snart til å legge til flere formater.

