Coggle er et freeware tankekartleggingsnettprogram. Coggle produserer hierarkisk strukturerte dokumenter, som et forgrenet tre. Dette står i kontrast til andre samarbeidsredigerere, som Google Docs, som tilbyr enten lineære (tekstdokument) eller tabellformede (regneark) dokumentformater. Forfatterne lover at den vil være "gratis for alltid".

Nettside: coggle.it

