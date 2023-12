PERSONLIGE EVENTS OG MOBILE INNSAMLINGSLØSNINGER. – En pakke med personlig arrangement og nettbaserte pengeinnsamlingstjenester, som har vist seg å samle inn opptil 50 % mer til den ideelle organisasjonen din. Givergy er på et oppdrag for å hjelpe organisasjoner med å samle inn flere midler og endre veldedige gaver over hele verden. Som en sertifisert B Corporation med en prisvinnende pengeinnsamlingsplattform tilbyr Givergy en rekke banebrytende innsamlingsløsninger og ekspertråd. Med virksomhet i Nord-Amerika, Storbritannia og Europa, Australia og Hong Kong, har Givergy støttet over 3000 ideelle organisasjoner og veldedige organisasjoner for å hjelpe dem å samle inn over 1,1 milliarder USD over hele verden, og hjelpe noen av de største navnene i pengeinnsamlingsbransjen. Givergy-innsamlingsplattformen dekker alle aspekter av pengeinnsamling uavhengig av organisasjonens størrelse.

Nettside: givergy.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Givergy. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.