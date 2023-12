Alt-i-ett-innsamlingsplattform for ideelle organisasjoner. Samle inn mer penger og nå nye støttespillere ved hjelp av en innsamlingsplattform bygget for pengeinnsamlinger. Qgiv eksisterer for å hjelpe ideelle organisasjoner med å samle inn mer penger med en omfattende pakke med pengeinnsamlingsverktøy som inneholder tilpassbare donasjonsskjemaer, arrangementsregistrering, peer-to-peer-innsamling, tekstutdeling med utgående meldinger og auksjonsarrangementer. Vi mener at enestående formål fortjener enestående programvare designet med dine unike behov i tankene. Ubegrensede brukere med ubegrenset tilgang til verktøy og støtte, ingen langsiktige kontrakter (og ingen lure avgifter!), og integrasjoner med ledende CRM- og e-postverktøy gjør det enkelt for ideelle organisasjoner å eksperimentere med ny teknologi og utvide sine digitale pengeinnsamlingsprogrammer. Vi er forpliktet til å hjelpe ideelle organisasjoner med å skaffe mer ved å forutse og møte deres behov og utfordringer gjennom kundeledet utvikling og nøye oppmerksomhet på beste praksis i bransjen. Fra vårt hovedkvarter i Lakeland, Florida, betjener vi for tiden mer enn 5000 organisasjoner i USA og Canada. Vi er stolte av å jobbe tett med ideelle organisasjoner, og vi er til for å hjelpe dem med å lykkes, feire seirene og tilby personlig, en-til-en kundeservice.

