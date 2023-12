Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Folloze med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Folloze er på et oppdrag for å styrke B2B-markedsføringsteam som ønsker å svare på en ny generasjon B2B-kjøpere ved å skape bransjens ledende Buyer Experience Platform. Ledet av frontlinjemarkedsførere, utnytter inntektsteam Folloze for raskt og enkelt å levere engasjerende, datadrevne opplevelser som møter kjøpere der de er med informasjonen de trenger, alt tilpasset deres egen individuelle kundereise. Grunnlagt i 2013 av to markedsledere som observerte hvordan B2B-kjøp og -salg endret seg på egen hånd, og betjener stolt noen av de største og mest suksessrike B2B-merkene i dag, inkludert selskaper som Cisco, FireEye, Google, Okta og Workday.

Nettside: folloze.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Folloze. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.