Floww.ai er en GenAI-drevet programvarepakke som muliggjør High Velocity-salg for B2C- og B2B2C-bedrifter. Floww.ai sin integrerte salgsplattform tilbyr Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations integrert med moderne kommunikasjonsstabel. Floww.ai sine avanserte Generative AI-verktøy, Sales Co-Pliot og Analytics Co-Pliot, muliggjør effektive og høykvalitets salgstilnærminger aktivert med umiddelbar analyse og dybdeinnsikt. Flertallet av CRM-ene er bygget primært for B2B-brukstilfeller og klarer ikke å tilpasse seg effektivt for B2C- og B2B2C-bedrifter. Den høye hastigheten og volumet av moderne B2C-salg, nødvendiggjør en integrert salgsplattform som muliggjør smidig salgsledelse for rask tilpasning til dynamiske markedsmiljøer.

Nettside: floww.ai

