Ved å bruke Fireberry kan du enkelt administrere alle forretningsbehovene dine med et brukervennlig system. Kommuniser med kundene dine direkte gjennom systemet, og spor all forretningsinformasjon du trenger med skreddersydde objekter og felt. La Fireberry jobbe for deg med automatiseringer, der du effektivt kan automatisere daglige oppgaver. Kategoriser og svar på billetter i en lek ved hjelp av AI-assistentens genererte felt og svar. Dashboardene og rapportene vil hjelpe deg med å ta informerte beslutninger for å forbedre virksomheten din. Innebygde integrasjoner som Google, Office 365 og Facebook hjelper deg med å sentralisere arbeidet ditt til ett sted. Hvis det er noe du trenger som ikke allerede er inkludert i systemet, kan du enkelt integrere tredjeparter ved hjelp av APIer.

Nettside: fireberry.com

