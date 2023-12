Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fidelity Investments med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Fidelity Investments Inc., ofte referert til som Fidelity, tidligere som Fidelity Management & Research eller FMR, er et amerikansk multinasjonalt finanstjenesteselskap med base i Boston, Massachusetts. Selskapet ble etablert i 1946 og er en av de største kapitalforvalterne i verden med 3,3 billioner dollar i eiendeler under forvaltning fra juni 2020 og en samlet samlet kundeverdi på 8,3 billioner dollar. Fidelity Investments driver et meglerfirma, administrerer en stor familie av verdipapirfond, gir fondsdistribusjon og investeringsrådgivning, pensjonstjenester, indeksfond, formuesforvaltning, kryptovaluta, verdipapirutførelse og -godkjenning, og livsforsikring.

Nettside: fidelity.com

