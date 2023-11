ET Money (tidligere ETMONEY) er Indias beste og høyest rangerte app for aksjefondinvesteringer i direkte aksjefond og alle dine andre behov for personlig økonomistyring på ett sted. Med ET Money kan du investere, spore og administrere dine aksjefondsinvesteringer i Zero Commission Direct Mutual Funds, tjene garantert rente fra faste innskudd, få sikret pensjon for pensjonering via investering i NPS. Du kan også sikre familien din med livstidsforsikring og helse- eller medisinsk forsikring.

Nettside: etmoney.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ET Money. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.