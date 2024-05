Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ExpertBox med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ExpertBox er ende-til-ende HIPAA-kompatibel telemedisinprogramvare som lar deg tilby førsteklasses telemedisintjenester, automatisere arbeidsflyten din, redusere administrative oppgaver, gå papirløs, administrere praksisen sømløst og bygge langvarige relasjoner med pasientene dine. Med ExpertBox kan du: -Administrere tilgjengeligheten din -La pasienter bestille avtaler med deg online 24/7 -Få pasientdetaljer på forhånd -Levere virtuell behandling via HD-videosamtaler -Takle kritiske problemer mens du er på farten via chat -Administrere pasientrelaterte data og dokumenter -Ta kontroll over personalet ditt -Sende automatiserte avtalepåminnelser til pasienter -Sende tilpassbare automatiske fakturaer -La pasientene dine signere serviceavtaler før avtaler -Få nettbetalinger -Få tilgang til din økonomiske historikk -Samle tilbakemeldinger fra pasientene dine

Nettside: expertbox.io

