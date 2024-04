Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for everviz med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

everviz er et online visualiseringsverktøy som hjelper deg med å lage interaktive diagrammer og kart. Bygg inn dine interaktive visualiseringer på nettstedet ditt, bloggen eller intranettet - eksporter dem som bilder eller PDF. Vi tror at det å fortelle historier med vakre interaktive visualiseringer gjør budskapet lettere å forstå og mer engasjerende. Vårt oppdrag er å gjøre det enkelt for alle å lage og publisere fantastiske visualiseringer for å fortelle overbevisende historier. Skriv inn data direkte, slipp en CSV-fil i redigeringsprogrammet, kopier og lim inn fra Excel, eller koble til live-data via vår Google Sheet-integrasjon. Vår intuitive editor lar deg velge diagramtype, redigere tekst, fonter og farger for å få dataene dine til å skille seg ut.

Nettside: everviz.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet everviz. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.