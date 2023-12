Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Visyond med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Gjør Excel til en innsiktsmaskin som alle kan kjøre. Visualiser regnearkene dine som prediktive dashboards, automatiser regnskaper, og samarbeid om hva-hvis og risikoanalyser mens du beskytter modellen, sensitive data og kontrollerer nøyaktig hvor mye hver enkelt person kan samhandle med den. Behold fleksibiliteten til et regneark – bruk den kjente syntaksen til Excel – inkludert dynamiske arrays og XLOOKUPs – og analyser raskt modellen, dens scenarier og lag interaktive visualiseringer for teamet ditt. Ha kontroll – øk teamets evner for å få innsikt fra og bidra med informasjon til det sentrale regnearket på en sikker og organisert måte som du kontrollerer. Få svar på få minutter – opprett et visualiseringslag slik at teamet ditt kan stille «hva hvis»-spørsmål til den sentrale modellen, analysere scenarier og risikoer og dele interaktiv innsikt på få minutter. Færre feil, bedre sikkerhet – forbedre datanøyaktigheten, reduser risikoen for feil, beskytt sensitiv informasjon og ta bedre beslutninger, raskere.

