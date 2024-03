ERMES er en integrert data + media plattform. Målet er å bruke data og AI for å gjøre annonsering enkel, nøyaktig og lønnsom for alle bedrifter, store som små. ERMES-plattformen inkluderer: - Mer enn 295 millioner deterministiske forbrukerprofiler (240MM USA/55MM Frankrike), med over 380 målgruppesegmenter, inkludert atferds- og kjøpsintensjonskriterier for å bygge tilpasset målretting. - En selvbetjent CRM-berikelsesmodul for å bli bedre kjent med dine egne potensielle kunder og kunder - En kampanjelanseringsmodul som lar deg lage og aktivere medieplaner som maksimerer ytelsen i henhold til publikum og budsjetter - En annonseopprettingsmodul som lar deg raskt og enkelt lage annonseformater for alle medier - En ytelsesanalysemodul som lar deg forstå resultatene dine med et øyeblikk og optimalisere deretter. ERMES har over 70 koblinger, inkludert: Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, e-post, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify.... Disse koblingene gjør det mulig både å lage målrettede kampanjer på disse kanalene, og for å måle deres samlede ytelse. ERMES-plattformen er tilgjengelig i tre hovedkonfigurasjoner: - En multilokal versjon, noe som gjør det enkelt å administrere lokal annonsebutikk for butikk, i henhold til deres nedslagsfelt. - En Consulting-versjon, som gjør det mulig for alle byråer å tilby sine kunder høyytelses medietjenester. - En annonsørversjon som gjør det mulig for merkevarer å administrere mediebudsjetter og ytelse uavhengig. Med flere hundre aktive kunder og kampanjer verdt millioner av dollar under administrering, er ERMES den Made in France Ad Tech-løsningen for enkel, presis og økonomisk annonsering på tvers av alle mediekanaler.

ermes.ai

