Epic er den ledende digitale leseplattformen for barn under 12 år! Vår morsomme, barnesikre, interaktive lese-app gir næring til nysgjerrighet og lesesikkerhet ved å la barn fritt utforske interessene sine, med umiddelbar, når som helst tilgang til et bibliotek med tusenvis av bøker, lydbøker, læringsvideoer og mer.

Nettside: getepic.com

