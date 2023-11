Flocabulary er et bibliotek med sanger, videoer og aktiviteter for K-12 online læring. Hundretusenvis av lærere bruker Flocabularys pedagogiske raps og undervisningsopplegg for å supplere undervisningen og engasjere elevene. Vårt team av kunstnere og lærere er ikke bare forpliktet til å øke testresultatene, men også til å fremme en kjærlighet til læring hos hvert barn.

