Digsite har alltid vært en ekspert på online qual, men vi visste at det var behov for en bredere løsning for å møte kundenes voksende, varierte krav. Løsningen måtte være en mye mer flytende og integrert plattform for både kvalitativ iterasjon og kvantitativ validering. Vi satte oss for å bygge en helhetlig, integrert plattform for kva iterasjon og kvantvalidering PLUSS prøven slik at du kan kontakte deltakere på nytt og få kvalitetssvar. Vi ønsket en løsning som gjorde at du kunne gjøre hele studien selv, men med støtte og konsulenttjenester på forespørsel hvis du innser at du trenger assistanse eller ønsker å gå over til en mer kompleks tilnærming. Og du kan være lydhør og fleksibel for teamets behov uten å måtte bytte leverandør eller plattform midtveis. Med Digsite Sprints kan deltakerne markere konsepter, stemme på ideer og dele erfaringer gjennom bilder og videoer – eller til og med live interaktive videointervjuer. Med Digsite Pulse kan du raskt teste mulighetsområder, konsepter, annonser og mer. Oppfølging med utvalgte kvantdeltakere i en kvalitativ Digsite Sprint for å bore enda dypere. Med alt fra automatiserte kvantstudier til full-service kvalifiserte studier som kan rekrutteres over natten, kan Digsites alt-i-ett smidige plattform gi deg den innsikten du trenger, raskt. Pluss at du kan flytte fra quant til qual (og tilbake igjen) i én integrert plattform. Det er fleksibilitet!

