Optimaliser produktfeeden din, optimaliser forbruket ditt. Få mer trafikk til nettbutikken din og øk konverteringsfrekvensen din ved å optimalisere produktfeeddataene dine basert på ulike kanalers behov, for eksempel produktoppføringsannonser, prissammenligningsnettsteder eller tilknyttede nettverk. - Importer produktdataene dine fra ulike kilder, inkludert Shopify, Woocommerce, XML, CSV osv. - Berik dataene dine ved å legge til Google Analytics, Google Sheet eller en hvilken som helst annen fil for å øke effektiviteten til produktoppføringene dine. Du kan for eksempel automatisk ekskludere produkter som har høy trafikk og null konvertering, lavsesong, lav lagerbeholdning, lav varianttilgjengelighet, noe som vil øke ROAS. - Lag XML-produktfeeder eller bruk APIer-alternativet for å publisere produktoppføringen din til forskjellige kanaler, inkludert, men ikke begrenset til, Google, Facebook og Criteo. - Bruk HVIS-SÅ-regler for å endre produktdataene dine for å møte kanalenes behov, slik at du kan annonsere for alle produktene dine og fullt ut utnytte kanalenes algoritmer. Det er ingen grense for hvordan du kan endre dataene dine med våre HVIS-SÅ-regler. - Få umiddelbare varsler og lag sikkerhetsregler for å gjøre dataflyten feilfri, slik at du kan spare fullstendig bortkastet digitalt markedsføringsbudsjett og driftstid. - Bruk vårt enkle brukergrensesnitt perfeksjonert av medlemmenes tilbakemeldinger - alt på ett sted. Vær medlem av vår digitale markedsføringsplattform, og få tilgang til vårt produkt, kunnskapsdrevne anbefalingsideer om produktfeed og -annonser og god kundestøtte.

