Lag medielister, mål ytelse, optimaliser innhold, naviger i kriser Arkreach er en produktpakke for dine kommunikasjonsbehov ved å bruke leserfokuserte nyhetsmediedata for å planlegge, optimalisere og vurdere. Gjennom dette produktet kan du lage medielister, måle artikkelytelse, optimalisere innhold og navigere i kriser på nettet. Vår USP er fokusert på leserfokuserte data for nyhetsmediesider som har vært underrepresentert i de fleste analyseprodukter, og erstattet med interaksjonsdata for sosiale medier. Arkscore-beregningen vår hjelper oss å navigere i disse enorme dataene for analyse.

Nettside: arkreach.com

