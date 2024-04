Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Collective med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Collective er den første online backoffice-plattformen designet for bedrifter-av-en. Collectives teknologi og team av pålitelige rådgivere gir medlemmene våre friheten til å fokusere på det som betyr noe ved å ta seg av alt fra bedriftsinkorporering til regnskap, bokføring, skattetjenester og tilgang til et blomstrende fellesskap – alt på én plattform. Medlemmene våre sparer i gjennomsnitt $10 000 det første året når de blir med. Med Collective ønsker vi at det å drive egen virksomhet skal være like sømløst som å ta en heltidsjobb. Vi drives av en gruppe serieentreprenører og bedrifter som tror på å gi selvstendig næringsdrivende mulighet til å nyte de samme skattebesparelsene som store selskaper får.

Nettside: collective.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Collective. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.