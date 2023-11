Alt vi gjør i CIS er fellesskapsdrevet. Ta med IT-ekspertisen din til CIS WorkBench, hvor du kan bygge nettverk og samarbeide med cybersikkerhetseksperter over hele verden. Registrer deg nå for å hjelpe med å utarbeide konfigurasjonsanbefalinger for CIS Benchmarks, sende inn billetter og diskutere beste praksis for å sikre et bredt spekter av teknologier.

Nettside: workbench.cisecurity.org

