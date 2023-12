Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Howspace med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Howspace er alt-i-ett-plattformen for transformasjonsdesign og implementering. Howspace gir organisasjoner mulighet til å bringe folk sammen for å lære, samarbeide og komme til beslutninger som skaper effekt. Plattformen vår veileder delte reiser, gir mening i storskala samtaler med AI, og sikrer at alle har en rolle i å skape effekt. Howspace er ideell for: - Eksternt, hybrid og asynkront samarbeid - Idéer og idédugnad - Strategisk planlegging og rådgivning - Workshops og arrangementer - Opplæringsprogrammer - Introduksjon og utvikling av ansatte - Organisatorisk transformasjon og endringsledelse - Nettverks- og fellesskapsbygging - Og mye mer ! Malgalleri: Du kan nå starte samarbeidsprosjektet ditt med hvilken som helst av fellesskapsmalene våre!

