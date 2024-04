PROBLEM VI LØSER Unøyaktig markedsføringsrapportering graver et hull på 50 milliarder dollar i amerikanske markedsføringsbudsjetter hvert år. Campaigntrackly hjelper bedrifter med å lukke dette gapet ved å gjøre det enklere enn noen gang å standardisere kampanjemetadata og sporingslenker som gir nøyaktig innsikt og datadrevne beslutninger. HVA VI GJØR 36X RASKERE. 10X ENKLERE. 100% NØYAKTIG. Enkel, helautomatisk kampanje-metadata- og URL-bygger-app for markedsførere HVA SKILER OSS AT I stedet for å avbryte arbeidsflyten din, og tvinge deg til å komme til nettstedet vårt, kommer vi til deg - din Excel, nettleser, e-post/sosiale plattform. Sømløs. Lett. Fort. FOR MARKEDSFØRERE Spar tid, reduser bryet og eliminer det dagligdagse når du bygger nøyaktig rapportering med våre enkle, fleksible UTM-lenkebyggere. Vi kobler til plattformene dine for å gi deg en sømløs, automatisert opplevelse. FOR DIGITAL ANALYTIKK-team Få nøyaktige, konsistente rapporteringsdata hver eneste gang. Du trenger ikke å jobbe ekstra timer for å standardisere eller fikse ødelagte/manglende data. Vi kobler direkte til nedstrømsplattformene dine og gir deg enkel, rask og nøyaktig data hver eneste gang.

