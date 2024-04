Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for buyr med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Buyr.com er den nye måten å handle på, den er enkel å bruke og den lar deg handle basert på produkt, ikke butikk. Buyr.com har bygget en patentert algoritme for å gi deg de beste prisene. Ved første øyekast kan buyr.com se ut som mange andre forretningsplattformer for e-handel, der Buyr.com skiller seg fra de andre er i den patenterte teknologien, leveringshastigheten og rekkevidden og kvaliteten på tilgjengelige produkter som buyr.com er i stand til å yte. Hvis du ikke liker listeprisen -- bruk buyr.com for å gi et tilbud og spar! Med sømløse ett-klikks kjøp, og ingen årsavgift, eliminerer buyr.com frustrasjonen ved kassen og lar deg handle flere forhandlere og få den beste prisen til dørstokken. Ingen tilleggsgebyrer eller leveringskostnader.

Nettside: buyr.com

