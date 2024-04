Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Lumose Marketplace med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Lumose Marketplace er en plattform for sammenligning av programvare, verktøy og tjenester kuratert for små advokatfirmaer. Hos Lumose Marketplace er målet å gi advokater det beste alternativet til å handle etter leverandører for firmaene deres, enten fra klientportalprogramvare til advokattjenester. Lumose Marketplace sine oppføringer er designet for å kommunisere bare den viktigste informasjonen besøkende trenger for å finne ut om det er et produkt/tjeneste som passer, så raskt som mulig.

