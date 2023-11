Bubble Plan er et SaaS-verktøy for planlegging og prosjektledelse. Flerspråklig, det er en av de mest enkle og effektive programvarene for å modellere veikart, planlegginger, presentasjoner eller handlingsplaner. Med et design og dra-og-slipp-grensesnitt er det så enkelt og utviklende å lage et prosjekt. For å pilotere og samarbeide er hovedfunksjonene som er nødvendige: planlegging, deling, tale, sporing, administrering ... alt du trenger, med en unik enkel start. Test den...du beholder den!

Nettside: bubbleplan.net

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bubble Plan. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.