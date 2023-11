STARS er et digitalt kanban-tavle for prosjektledelse. Den har et dra-n-slipp-grensesnitt og rike funksjoner for samarbeid. Hvert kort på kanban-tavlen formidler viktig informasjon om prosjektet, inkludert prioritet, eierskap, status og tidsfrister. Prosjektledere kan bruke Timeline Viewer og Workload Analyzer for raskt å fastslå den generelle helsen til et prosjekt og hvor potensielle flaskehalser kan være.

Nettside: stellarvelocity.com

