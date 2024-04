Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Brolly med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Brolly er Australias første arkiveringsverktøy for sosiale medier, bygget med myndighetsoverholdelse i tankene. Brolly er opprettet i Melbourne for å tilby en enkel, innovativ arkivløsning som oppfyller samsvarsstandarder, inkludert datalagring i Australia, slik at arkivene dine er dekket av australske lover om personvern. Stort engasjement i sosiale medier betyr å ha mange samtaler. Hvis organisasjonen din gir viktig informasjon gjennom sine sosiale kanaler, bør du registrere dem. Så snart du kobler til, går Brolly i gang med å samle historisk og sanntidsinnhold slik at du ikke trenger det. Se alt på ett sted med 24/7 administrasjon av sosiale poster. Brolly gjør det enkelt å eksportere, er lokalt støttet og en fryd å bruke.

Kategorier :

Nettside: brolly.com.au

