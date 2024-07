Botika er et firma som er engasjert i utviklingen av sofistikerte samtale-AI-teknologier. Det er hovedsakelig kjent for sin GPT (Generative Pre-trained Transformer) chatbot. Teknologien er en bemerkelsesverdig blanding av Botika chatbot-systemet, som bruker regelbasert teknologi og NLP-intensjonsklassifisering, og GPT. Denne kombinasjonen resulterer i en super chatbot som har potensial til å bringe betydelige endringer i kundeservicen. Systemet kan forstå og svare på kundekrav 24/7, og gir forbedret personlig og mer menneskelignende interaksjon. Med en AI-assistent som kan samhandle via tekst og stemme ved hjelp av moderne kommunikasjonskanaler, bringer Botikas applikasjon avansert samtale-AI til ulike bransjer, inkludert helsevesen, frakt og forsikring. Videre presenterer den også et grensesnitt for tilpassbare chatbot-løsninger for å imøtekomme bedriftens behov. Den proprietære teknologien er basert på GPT fra OpenAI, et system dedikert til å generere intelligent og menneskelignende tekst, og dermed transformere interaksjonen med teknologi.

Nettside: botika.online

