Mindre stress — Mer tid til å planlegge oppdragskritiske møter — Bedre data for å øke styreengasjementet og avkastningen. Én plattform, mange løsninger. Brett med høy ytelse Begynn med boardable - Transformer og fremtidssikre brettet ditt i stor skala. Vår spesialbygde plattform er optimalisert for kommunikasjon, styring og komitéledelse i stor skala, slik at du kan styre virtuelt eller personlig med tillit.

Nettside: boardable.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Boardable. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.