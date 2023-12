Bixpand.com er den raskest voksende salgsakselerasjonsplattformen for små og mellomstore bedrifter. Den er designet enkel å bruke, klar for mobil og er altomfattende for små og mellomstore bedrifter. Bixpand.com er en 100 % gratis CRM med ubegrensede kontakter sammen med de beste CRM-markedsføringsautomatiseringsverktøyene. For e-postkampanjer er det mer enn 60+ forhåndsbygde e-postmaler, tilgjengelig gratis, for alle slags produkter og tjenester. E-post- og tekstkampanjesporing og automatisert e-postmarkedsføring bidrar til å lage de beste e-postmarkedsføringskampanjene og tekstmarkedsføringskampanjene for bedrifter. Bixpand.com har integrasjon med andre e-postmarkedsføringsselskaper for e-postlevering og automatisering. Bixpand.com finner potensielle kunder på nettet, samler inn potensielle kunder fra markedsføringskampanjer, gir et moderne verktøysett for salgsteam for å konvertere kundeemner til kunder, forbedre salgsteamenes produktivitet, automatisere og spore markedsføringskampanjer, gi innsikt, forbedre bedriftens omdømme på nettet og styrke bedrifter for å oppnå mer salg. Bixpand.com har salgsverktøysettet for inngående markedsføring og utgående markedsføring >> Forretningssamtaler, notater, oppgavebehandling, e-poster, tekster, assistent for arrangementer/møter, salgsdokumenter, administrasjon av avtalepipeline, live-chat, tilbakemeldinger fra kunder, tidslinje for aktiviteter, integrasjoner og mer for å vinne flere avtaler.

Nettside: bixpand.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bixpand. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.