Pour chaque projet, vous trouverez chez Belfius Banque une solution garantie: kreditt, forsikring, produit d'épargne eller d'investissement... sur mesure. Belfius Bank and Insurance, kjent som Dexia Bank Belgium frem til 1. mars 2012, er en for-profit PLS grunnlagt for å møte lokale myndigheters behov. Belfius dukket opp fra demonteringen av Dexia-gruppen, som den var en del av frem til 10. oktober 2011, da den ble kjøpt av den belgiske staten for 4 milliarder euro.

Nettside: belfius.be

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Belfius. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.