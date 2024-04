Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Baymard med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Baymard Institute gir deg mer enn 130 000 timer med UX-undersøkelser i stor skala – for å avdekke hvilke design som forårsaker brukervennlighetsproblemer, hvordan du kan skape «State of the Art»-brukeropplevelser, og hvordan UX-ytelsen din står i forhold til bransjeledende nettsteder. Forskningen er publisert som artikler, benchmarks, UX-casestudier, sidedesign-gjennomganger, i omfattende Baymard Premium-forskningskatalog. Baymards forskning brukes av mer enn 3000 e-handelsselskaper, forskere og UX-designere, fra 80+ land, og inkluderer 71 % av alle Fortune 500-selskaper innen e-handel (inkludert Google, Home Depot, Etsy, Nike, etc. )

