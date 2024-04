AXOMO er en swag-administrasjonsløsning designet for å tilby belønninger som gjør et varig inntrykk. Forskning viser at 52 % av merket utstyr gis på nytt eller kastes på 30 dager – folket ditt (og planeten) fortjener bedre. Vår merkevarebutikkplattform er skreddersydd for å forbedre bærekraftsinitiativer og øke spenningen ved å gi folk sjansen til å velge merkeutstyr som resonerer med dem. Gi liv til den ideelle bedriftsgavestrategien din med automatisert gjentakende butikkkreditt, budsjetter for å spore utgifter for forskjellige grupper eller lokasjoner, dybdegående brukerengasjementdata og mer. Vi tilbyr unike fordeler, inkludert produksjon på forespørsel, bulkbesparelser og lagring, produktkvalitetsgaranti, kundeserviceteam på stedet og ombordstigningsprosess før lansering. Ettersom fremtiden for bedriftsswag skifter til å prioritere fjerndistribusjon og gi en bedre opplevelse enn gjennomsnittet for ansattes belønning, er vi her hvert steg på veien for å bringe våre kunders bedriftsgavestrategier til live.

