Hos PFL spesialiserer vi oss på å lage datadrevet direktereklame som leverer autentiske øyeblikk og forsterker vekst for organisasjoner. Med en bevist merittliste for suksess for noen av de største merkene i verden, bringer vi målingen, personaliseringen og forutsigbarheten du forventer av digital markedsføring til en verden av direktereklame. Vår one-stop-shop-tilnærming forenkler utførelsesprosessen, og styrer alt fra strategi og produksjon til levering og måling. Vi bruker digitale taktikker sammen med minneverdige direktereklamer, fra postkort og brev til 3D-poster med logoelementer, for å øke engasjementet og øke resultatene. Vi utnytter kraften i dataene dine for å tilpasse kampanjer i alle skalaer, fra hundrevis til millioner, for å sikre at kundene dine mottar relevante og personlig tilpassede meldinger. I tillegg integreres plattformen vår med CRM/MAP, slik at du enkelt kan måle direktereklameytelse og avkastning. La oss hjelpe deg med å få kundene til å smile med direktereklame som er engasjerende, personlig tilpasset og målbar.

Nettside: pfl.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PFL. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.