Samarbeid med selvtillit. AvePoint gir den mest avanserte plattformen for å optimalisere SaaS-drift og sikre samarbeid. Over 17 000 kunder over hele verden stoler på våre løsninger for å modernisere den digitale arbeidsplassen på tvers av Microsoft, Google, Salesforce og andre samarbeidsmiljøer. AvePoints globale kanalpartnerprogram inkluderer over 3500 administrerte tjenesteleverandører, verdiøkende forhandlere og systemintegratorer, med våre løsninger tilgjengelig på mer enn 100 skymarkedsplasser. AvePoint ble grunnlagt i 2001 og er en fem ganger Global Microsoft Partner of the Year og har hovedkontor i Jersey City, New Jersey.

Nettside: avepoint.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet AvePoint. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.