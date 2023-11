ANTON er den gratis læringsappen for skolen. En komplett alt-i-ett-pensum for alle fag: lesing og skriving, matte, naturfag, språk og musikk for barnehage til 8. klasse.

Nettside: anton.app

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ANTON. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.